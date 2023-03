Rutte nog steeds overtuigd dat hij de vele Gordiaanse knopen in de samenleving kan ontwarren

Inmiddels is uit onafhankelijk onderzoek duidelijk geworden dat onder Rutte de miljonairs in Nederland een toename van 51% van hun vermogen hebben gezien terwijl dat in andere inkomensgroepen aanzienlijk lager uitvalt. Maar een kniesoor die daarover valt. Want volgens Rutte is de economie onder hem sterk gegroeid en hebben we geen echte werkloosheid in Nederland. Hetgeen juist is maar deze economische feiten zouden ook zonder de bezielende leiding van Rutte eruit gerold zijn. De bijdrage van Rutte als premier is daarbij te verwaarlozen. Het kloppen op de borst door Rutte over deze economische feiten die er ook zonder Rutte zouden zijn gekomen is dan ook misplaatst.