Rutte neemt laatste hindernis en kan koffers pakken om naar de NAVO te vertrekken

Mark Rutte is zo goed als zeker de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Maandag ging Hongarije overstag na lang dwars te hebben gelegen, evenals Slowakije. Alleen Roemenië heeft nog geen akkoord gegeven, omdat het een eigen kandidaat had, namelijk president Iohannis. De NOS meldt nu dat hij zich op korte termijn zal terugtrekken.

Voor het leiderschap van de NAVO is er unanieme overeenstemming nodig van alle 32 lidstaten. Al vrij snel wist Rutte de steun van de Amerikanen te krijgen, waarna het overgrote deel van de landen volgden. Enkele met name Oost-Europese landen hielden de boot af, waaronder Roemenië, omdat het land vond dat de positie naar een kandidaat uit Oost-Europa moest gaan. De redenen voor de Hongaarse premier Orbán om Rutte van zijn nieuwe baan af te houden, waren vooral persoonlijk. Hij vond dat Rutte Hongarije in Europees verband te vaak op de vingers had getikt vanwege de antirechtsstatelijke en homohaat-koers die Orbán voert.