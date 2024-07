Rutte naar de NAVO en topmilitairen bereiden Nederland voor op oorlog Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is deel 14.

Het thema oorlog eist de aandacht op in de actualiteit, maar als de feiten daarover als onderdeel van het totale nieuwsaanbod worden verspreid, dan dringt dergelijk nieuws maar beperkt tot het publiek door.

Terwijl diverse waarnemers constateren dat Hezbollah 200 raketten en 20 drones op Noord-Israël heeft afgeschoten en Israël vijftig aanvallen op Gaza heeft uitgevoerd, kibbelen Nederlandse politici tijdens het debat over de regeringsverklaring over hoofddoekjes en tweetgedrag. Het illustreert hoe verschillend men de actualiteit kan interpreteren.

De nieuwe premier Schoof begreep ook wel waarom hij de oorlog bij zijn aantreden niet onbesproken kon laten. Daarom wijdde hij een korte passage aan de oorlog en de internationale politiek. ‘Nederland is en blijft een betrouwbare partner binnen de EU en de NAVO. De NAVO-norm van 2 procent voor defensie wordt gehaald.’ En dan klinkt ineens de volgende zin: ‘Op een paar uur vliegen van hier woedt een afschuwelijke oorlog waarin voor de Russen een mensenleven niet telt.’ Een idiote zin uit het ouderwetse militaire jargon, waarin de Amerikanen wel en de Russen niet deugen. Alsof mensenlevens wel tellen voor de legers van bijvoorbeeld Israël, Hamas of Oekraïne. Als oud-veiligheidsbaas waarschuwt Schoof tevens voor buitenlandse hacks, spionage, infiltratie, etc.

Een stuk zinniger klinkt het ongevraagd advies (nummer 109) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Nederland in een fragmenterende wereldorde’. Bedoeld als een wake-up call. Het rapport stelt: ’De tijd is voorbij dat Nederland kan meedeinen op voor ons land gunstige internationale verhoudingen. Nederland heeft zich op deze nieuwe realiteit te organiseren. Dit zal niet alleen de klassiek buitenlandspolitieke actoren raken, maar gaat het hele openbaar bestuur en de samenleving aan.’ Het rapport mondt uit in drie centrale aanbevelingen:

Maak Nederland geopolitiek bewust. Herijk de Nederlandse inzet in multilaterale samenwerking Mobiliseer en werk met heel de samenleving.

Dit rapport vind ik zo belangrijk dat ik er nog uitvoeriger op terug wil komen. Zoals op het idee van het vormen van een liga van kleine pioniers.

Nieuws is verder dat ex-premier Rutte geen geschiedenisleraar wordt maar secretaris-generaal van de NAVO. In de praktijk zal hij dan vooral een ‘loopjongen’ worden van de USA, want wie het meest betaalt bepaalt, en ik hoop dat hij dan niet met Trump te maken krijgt. De vraag is ook hoe hij zich in de praktijk zal gaan opstellen: Door zijn toevlucht te nemen tot militaire middelen of door te proberen conflicten te voorkomen en zonder geweld op te lossen. Een belangrijke doelstelling van de NAVO is om elkaars vrijheid en veiligheid te garanderen.

Het laatste oorlogsnieuws dat mijn aandacht trok was de voorpagina van het AD, waarop in vette letters stond: ‘Topmilitairen bereiden land voor op oorlog’. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en Rob Bauer (NAVO) lijken zich te laten leiden door de lijfspreuk van Plato en de NAVO: ‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog.’ Mijn spreuk zou luiden: ‘Als er oorlog is of dreigt, knok dan voor vrede.’

’ We moeten ons bewust zijn van het dreigingsniveau’, zeggen Onno en Rob. Volgens hen komt die dreiging vooral vanuit Rusland en China. Verder zeggen ze dat Nederland 22,4 miljard euro in Defensie investeert.

In deze serie heb ik tot nu toe een aantal mensen of organisaties aan het woord gelaten die zich om een dreigende oorlog zorgen maken. Huib Modderkolk zegt ‘Het is oorlog, maar niemand die het ziet.’ Twee van de hoogste militairen roepen: ‘Nederland is niet in oorlog, maar het is ook geen vrede. Het is code oranje, maar niemand die het ziet.’ En de WRR constateert dat wereldorde aan verandering onderhevig is en dat Nederland daar- op moet inspelen. Het is niet waar dat niemand dat ziet. Ik zie het ook en daarom schrijf ik erover.