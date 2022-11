Rutte moest terugkeren van klimaattop voor VVD'ers die vrezen dat ze hun SUV straks niet meer kunnen parkeren

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere woensdag bij De Nieuws BV de Haagse perikelen. Dit keer is dat asielopstand binnen de VVD die Den Haag de afgelopen dagen in de ban hield. Peter Kee die vrijwel dagelijks door de parlementaire loopgraven patrouilleert op zoek naar nieuws en informatie, spreekt gloedvol over de taferelen. "Alle journalisten hadden zich verzameld in de gang voor de VVD-fractiekamer. Er werd zelfs beveiliging ingeschakeld om de verslaggevers op afstand te houden," vertelt Kee glunderend.