19 mei 2022 - 17:29

"Om te kijken wat er dan wel klopt van de beweringen van Rutte, hebben we contact opgenomen met de enige tweaker waarvan we wisten dat hij de telefoon in bezit heeft: Daftman380. "Ik heb er eens een simkaart in gedaan om dingen te testen", schrijft hij in antwoord op de DM. "Aangezien ik de premier niet ben, heb ik het toestel slechts als reserve en relikwie hier liggen." En daarnaast zijn er meerdere tweakers in de reacties te vinden die de gsm in handen hebben of hebben gehad. "Nieuwere" telefoons van rond de tijd dat deze is uitgebracht zowel als de Nokia S40 series doen dit niet. https://www . askmefast.com/Can_we_move_messages_to_memory_card_in_nokia_x3-qna800794.html (geen idee of links hier mogen en wil niet spammen) "Newer nokia phones ditched saving messages to the sim card. This makes sense because of the limited number of messages that sim cards can take in general." Dit gaat over de Nokia X3 dus het lijkt erop dat dit in 2009 al geen standaard optie meer was op Nokia GSMs.