Rutte kust het Italiaanse neofascisme en 'voelt een klik'

Daar komt hij met dat grote lijf van hem en dat kreukelig colbert. Hij denkt: land van dolce vita. Bloemen meenemen. Tulpen uit Amsterdam. Gelijk zoenen want het is een vurig volk. Giorgia Meloni probeert vergeefs te ontsnappen maar het komt tot een ongewenste aanraking.

De nasleep hiervan is nog onaangenamer. Mark Rutte heeft zijn bezoek aan de neofascistische premier van Italië zorgvuldig getimed. Hem is er alles aan gelegen bij dom en benepen Nederland bekend te staan als de leider die de vreemde snuiters buiten het land houdt. Kijk hem maar eens goed overleg plegen met de nieuwste ijzeren dame van rechts.

Hier en daar in Rotterdam-West zijn er kleine stickers op de lantaarns geplakt. Het is net verkiezingspropaganda voor de VVD: Rutte samen met het logo. Maar hier staat VVD voor Veroordeeld wegens Discriminatie.

Volgens De Telegraaf wil Rutte samen met collega Meloni op reis in Afrika om daar afspraken te maken over het indammen van de stroom asielzoekers. Zo kunnen ze samen hun achterban paaien met loze beloftes want iedereen weet dat zo'n reis een kansloze missie wordt. Geen enkele Afrikaanse regering heeft er belang bij namens de voormalige kolonisatoren als grenswacht op te treden. De gelden die de migranten – legaal en illegaal – naar de familie overmaken zijn voor hun deviezenpositie van wezenlijk belang. Dat wordt niet goedgemaakt door extra ontwikkelingshulp of bepaalde handelsvoordelen.