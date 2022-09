Rutte IV laat AOW'ers in de kou staan

19 jan. 2022 - 12:08

Het klopt wel dat VVD Rutte en zijn D66/CDA/CU handlangers (arme) AOWers in de kou laat staan. Letterlijk omdat bijvoorbeeld de gasrekening van een tochtige slecht geïsoleerde huurwoning niet te betalen is. VVD Rutte c.s. laat zijn eigen (rijke) AOWers helemaal niet in de kou staan. Voor de rijke helft van Nederland, met veel spaarcenten belastingvrij in de villa, onderneming, dikke bankrekening, hoog pensioen etc. is de AOW een schijntje. Leuk meegenomen maar geen ramp als die AOW wat mindert. Temeer omdat met de afbraak van AOW miljarden bespaard worden die VVD Rutte c.s. wel gaat uitgeven als subsidie aan zijn (rijke) doelgroep. Voor de warmtepomp in de villa, de Tesla etc. etc.

3 Reacties