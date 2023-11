Dilan Yeşilgöz wil graag vooruit kijken. Dat is natuurlijk beter dan terugblikken als je toevallig de fietsende schaterlach Mark Rutte bent opgevolgd als VVD-leider. “Rutte is zelf alles vergeten, maar wij niet”, aldus Druktemaker Dolf Jansen. Hij somt op: “Groningen, toeslagen, bonnetjes, de liberalisering van de woningmarkt, meer marktwerking in de zorg én Annemarie Jorritsma en Henk Kamp zijn nog steeds op vrije voeten.” Jansen staat in zijn column voor De Nieuws BV stil bij het volgende VVD-plan: stoppen met ontwikkelingssamenwerking. “Dom, kortzichtig en schandalig”, oordeelt Jansen, die toevallig iets van het onderwerp afweet.