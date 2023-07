Rutte is veel onmenselijker dan je denkt Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 373 keer bekeken • bewaren

Het lijkt misschien erg dat de VVD het kabinet heeft laten vallen in een poging gezinshereniging onmogelijk te maken. Maar het is nog erger dan je denkt. Alleen benoemt niemand dat direct dus ik weet niet of iedereen dat ook doorheeft. Laat ik een poging doen.

De VVD zegt dat ze gezinshereniging wil verbieden om het aantal asielzoekers terug te dringen. ‘De instroom verminderen’ heet dat op z’n Haags, alsof het om een lekke dakgoot gaat in plaats van mensenlevens. Dat is volgens de VVD noodzakelijk om migratie tegen te gaan want daardoor is er tekort ontstaan aan onderwijs en zorg en huizen. Ook al weten we allemaal dat die tekorten er zijn omdat de VVD veel voorzieningen heeft wegbezuinigd.

Maar ok, migranten hebben voorzieningen nodig. Dat is waar. Alleen waarom dan voorkomen dat vluchtelingen die in Nederland een officiële status hebben gekregen, waarvan dus is vastgesteld dat het echte vluchtelingen zijn - je weet wel, van die mensen waarvan ons altijd wordt bezworen dat we die wel echt moeten helpen in tegenstelling tot de ‘gelukszoekers’ - waarom dan juist voorkomen dat zíj́ met hun gezin herenigd kunnen worden? Levert die gezinshereniging zo’n tsunami op?

Nee, integendeel. Als je praat over migratie is het een verwaarloosbaar aantal.

Er zijn in Nederland zo’n 800.000 arbeidsmigranten. Dat zijn de mensen die de boeren helpen met hun oogsten, het smerige werk in de slachterijen doen, in de wezenloze distributiecentra werken waar je online bestellingen vandaan komen. Nou ja, je weet het wel. Daarnaast zijn er 100.000 buitenlandse studenten en 100.000 erkende vluchtelingen.

De gezinshereniging waar de VVD zo’n punt van maakt betreft nog geen duizend mensen per maand, waarvan de meesten kinderen. Als je migratie wilt tegen gaan, zet dat amper zoden aan de dijk.

Vrijdagavond zat ik in de talkshow Op1 tegenover VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en bracht ik dat te berde. Waarom die paar honderd kinderen weren? Later in het programma klonk er ineens iets van een antwoord: “We moeten het minder aantrekkelijk maken naar Nederland te komen”.

Het gaat dus niet meer om het weren van ‘gelukszoekers’ om plaats te bieden aan echte vluchtelingen. Nee, het gaat nu om het weren van echte vluchtelingen. Die moeten maar naar een ander land. Niet omdat Nederland meer vluchtelingen opvangt dan andere landen, want we zitten precies op het Europese gemiddelde per hoofd van de bevolking.

Dat ‘minder aantrekkelijk maken’ is het eufemisme van het jaar voor een stop op gezinshereniging. Ik kon het bij Op1 niet meer aan de orde stellen maar in Duitsland waar dit systeem is uitgeprobeerd, werd duidelijk wat er de gruwelijke consequenties van zijn. Daarom is het weer afgeschaft of gaat dat gebeuren.

De tocht naar Europa vanuit een oorlogsgebied is vanwege de gesloten EU-grenzen levensgevaarlijk, zwaar en kost veel geld. Daarom maken mannen de tocht hierheen meestal in hun eentje heen als ze, zoals Syriërs, moeten vluchten voor terreur, vervolging en geweld van hun eigen regering. Wie erkend wordt als echte vluchteling en de daarbij behorende bescherming krijgt kan daarna dan kinderen en partner op een minder gevaarlijke manier laten reizen. Die worden dan immers niet meer bij de EU-grens tegengehouden. Het toestaan van gezinshereniging voorkomt daarmee ook dat kleine kinderen als Alan tijdens hun vlucht de dood op het strand vinden.

Duitsland beperkte die gezinshereniging. Tot groot verdriet van de vluchtelingen die het land wisten te bereiken. Zij kwamen er eenmaal in veiligheid achter dat hun kinderen en partner nu alleen nog maar over konden komen door dezelfde gevaarlijke route te volgen. Dat laat je hen niet alleen doen. Dus ontstond het fenomeen van ‘terugvluchten’, vaak langs dezelfde route, met hulp van weer mensensmokkelaars. Kun je het je voorstellen? Je denkt de veiligheid bereikt, de hel ontsnapt te hebben en je moet terug? Hoe wreed is dat?

De VVD noemt die mensonterende praktijk ‘het minder aantrekkelijk maken’. Ja, dat is de partij die al moord en brand schreeuwt als superrijke buitenlandse aandeelhouders wat extra belasting moeten betalen. De partij die op tilt slaat als vakantiegangers op Schiphol wat langer op hun bagage moeten wachten, als gevolg van het feit dat de arbeidsmigranten die dat werk verrichten betere behandeling eisen. Die partij wil mensen die lijden onder oorlogsgeweld deze behandeling bewust aandoen.

Het gaat bij gezinshereniging voor het overgrote deel om vluchtelingen uit Syrië. Dat lijkt ver weg maar ook Syrië grenst aan de Europese Unie, slechts gescheiden door de Levantijnse Zee. De afstand over water tussen Cyprus en Syrië is maar 170 kilometer. Syrië ligt meer “in de regio” dan je zou denken. Berlijn ligt net zo ver van Kiyv als Athene van Aleppo.

De oorlog in Oekraïne bedreigt onze vrijheid maar dat doet die in Syrië ook. Sterker nog, Nederland is daarom in Syrië echt mee gaan vechten, met F-16’s. De oorlog in Syrië is bovendien ook een oorlog van Poetin. Kortom, met ‘ja maar’-argumenten, kom je er niet om deze maatregel te verdedigen. Tenzij je bedoelt: ja maar de Syrische vluchtelingen zijn niet wit.

De VVD weet hoe erg een stop op gezinshereniging is. Ze kennen de gevolgen van het Duitse experiment. Dit is de wreedheid die de partij mensen die vluchten voor de ergste verschrikkingen doelbewust wil aandoen. Met maar één doel: vluchtelingen moeten aan elkaar vertellen dat Nederland het ergste land is om heen te gaan.