Rutte is de kleermaker van keizer Trump en Verbeet weet niet wat links populisme is

Peter Kee & Francisco van Jole bespreken zoals iedere woensdag bij De Nieuws BV de politieke ontwikkelingen. Natuurlijk gaat het over hoe Mark Rutte het Donald Trump naar de zin probeert te maken met onder meer slijmerige appjes. Kee constateert dat Trump moet toegesproken worden als een kleuter om hem tevreden te houden. Van Jole trekt een parallel met het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. "Rutte is de kleermaker".

Daarna gaat het over het rumoer van oud-gedienden op het congres van GroenLinks-PvdA. Kee noemt de veelbesproken motie van Kati Piri een strategische blunder "straks bij de vorming van een coalitie zullen ze het voornemen van een wapenboycot tegen Israël moeten laten vallen." Van Jole is het daar niet mee eens en richt zijn pijlen op Gerdi Verbeet die overal in de media haar afkeer van de partij etaleerde. Die zou volgesn haar 'links populistisch' zijn.