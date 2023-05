Rutte: 'Ik ben niet onverschillig naar slachtoffers Toeslagenschandaal' • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

De regering slaagt er niet in de slachtoffers van het Toeslagenschandaal, een van de grootste vormen van door de overheid georganiseerd onrecht die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, op tijd te helpen. Premier Rutte die na het vernietigende rapport over de schokkende praktijken van de Belastingdienst aftrad en vervolgens weer aantrad, heeft dinsdagavond in een debat met Tweede Kamer erkend dat de compensatie van de slachtoffers pas over een jaar of twee plaats zal vinden. Voor een deel van de slachtoffers, die door toedoen van de overheid al jaren in de ellende zitten, gaat het zelfs nog langer duren. Het gaat om onschuldige mensen die hun huis, baan en zelfs hun kinderen door het optreden van de staat zijn kwijtgeraakt. Drie jaar geleden is begonnen met het herstel van de schade maar dat wil maar niet vlotten. Rutte voerde het debat samen met Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane.

Rutte merkte op: “Ik realiseer mij dat we het leed, de pijn en de schade, ik kijk ook de ouders op de tribune aan, nooit kunnen wegnemen. We weten welke ellende ouders en kinderen hebben meegemaakt. Zij willen hun leven oppakken, zo snel als mogelijk. Daar hebben we ook maatregelen voor getroffen, maar lang niet alles gaat goed. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben. Niemand wil dit een dag langer laten duren dan nodig.” Rutte’s woorden stelden slachtoffers van de toeslagenaffaire die op de publieke tribune zaten niet gerust. Het debat moest tot tweemaal toe kort worden stilgelegd, omdat zij vanaf de tribune hun onmacht en boosheid uitten.

De Commissie Werkelijke Schade die in het leven is geroepen om te beoordelen welke schade bij wie vergoed gaat worden, handelt zo'n vijf zaken per week af. Er hebben zich 59.400 mensen gemeld die een beroep doen op de schaderegeling.

Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat er nog geen begin is gemaakt met het herstel van vertrouwen bij de slachtoffers. “Er is tegen hen geprocedeerd. Liegen en bedreigen. De belofte van het kabinet was dat ouders gecompenseerd zouden worden, maar de mensen worden nog niet geholpen.”

SP, BBB en Denk willen dat Rutte opnieuw aftreedt maar PvdA en GroenLinks weigeren die eis te steunen. Volgens willen Tom van der Lee (GroenLinks) zijn er al meerdere bewindspersonen opgestapt en is zelfs het kabinet Rutte III er over gevallen. “Ik denk niet dat de mensen waar het om gaat geholpen zijn met weer een aftreden. Ik zie gewoon niet hoe dat gaat bijdragen aan de oplossing.”

Er komt nog steeds nieuwe informatie naar boven waaruit blijkt dat de overheid op de hoogte was van de ramp die zich afspeelde maar gewoon doorging met het uitvoeren van het kwaadaardige beleid. Volgens Rutte en staatssecretaris De Vries zijn er zoveel documenten die betrekking hebben op het schandaal dat het logisch is dat er steeds nieuwe documenten opduiken. Renske Leijten (SP) was verbijsterd over dat excuus:

RTL Nieuws, dat samen met Trouw het Toeslagenschandaal boven water haalde, openbaarde dat het gesjoemel en gerommel aan overheidszijde nog steeds doorgaat. Ambtenaren van de Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen blijken met rechters overlegd te hebben om de beslistermijn in toeslagenzaken op te rekken. Dat overleg staat op gespannen voet met de onafhankelijkheid van de rechtspraak.