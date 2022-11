Rutte III bereikt regeerakkoord Nieuws • 09-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De formerende partijen hebben een concept-regeerakkoord bereikt. Na de laatste bijeenkomst, gaan de partijen hun concept-regeerakkoord presenteren aan de Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Die krijgen dan een dag de tijd om de plannen door te nemen, opmerkingen te maken of nog wijzigingen voor te stellen. Wanneer de fracties akkoord zijn, zullen ze dinsdagochtend om 09.00 het akkoord presenteren.

Update 14.00 uur: Er is inmiddels ook een motto. Na het ‘Bruggen slaan’ van Rutte II, komt Rutte III nu met ’Vertrouwen in de toekomst’. Hoe lang er over die slogan vergaderd is, is onbekend.

Update 13.30 uur: De jongerenorganisatie van het CDA dreigt het regeerakkoord te dwarsbomen uit onvrede over de basisbeurs. Dat weet het AD te melden. Het CDA wilde de basisbeurs weer terug, maar heeft dat niet voor elkaar gekregen. Volgens de jongerentak is de partij afgescheept met ‘wisselgeld’.

Voorzitter van het CDJA Lotte Schipper laat weten dat wat hen betreft in elk geval voor de bachelorfase de basisbeurs in ere wordt hersteld. Dat was ook een wens van het CDA, maar in plaats daarvan werd slechts het collegegeld voor het eerste studiejaar gehalveerd. Het leenstelsel dat voor de basisbeurs in de plaats kwam blijft verder intact.

Als het CDA het niet voor elkaar krijgt alsnog de basisbeurs in het regeerakkoord te krijgen, wilde de jongerenafdeling op het partijcongres de partij mobiliseren om afstand te nemen van het akkoord. Het congres vindt plaats over vier weken.

Eerder: Rutte zegt ‘heel erg blij’ te zijn en ook Buma zegt een regeerakkoord te hebben dat hij ‘met overtuiging en een positief advies aan zijn fractie zal voorleggen’. Gert Jan Seegers zegt ook met een positief gevoel naar zijn fractie te gaan, maar dat er ook ‘compromissen inzitten die pijn doen’. Alexander Pechtold, die altijd aan heeft gegeven dat regeren met de ChristenUnie niet zijn voorkeur had, zei: ‘Het was mijn vijfde optie, maar het is nu wel mijn vijfde optie’.

Het kabinet wil nog niets over de inhoud van het akkoord loslaten. Sybrand Buma zei met welbekende ‘Bumor’ dat hij ‘ontzettend blij is dat er tot nu toe niets naar buiten is gekomen’ dus dat hij nu ook geen tipje van de sluier op zal lichten. Hij doelde daarmee op de hoeveelheid lekken die er de afgelopen week plaatsvonden over de inhoud van het regeerakkoord.

