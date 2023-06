Rutte-ideologie zorgt ervoor dat soa’s een comeback kunnen maken

Het is een trend die ook in andere landen is te zien. In Engeland werden er in 75 jaar niet zoveel gevallen van syfilis gemeld en ook het aantal gonorroe-gevallen was nog nooit zo hoog, meldt The Guardian. Het aantal soa’s nam in 2020 en 2021 nog af door de coronamaatregelen. Maar door de alom voorspelde ‘Summer of Love’ is er nu weer sprake van een duidelijke toename. Zo nam het aantal gonorroe-diagnoses in Engeland vorig jaar toe met 50 procent, naar 82.500.