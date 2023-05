Rutte hielp op slinkse wijze een blunderende Shell 150 miljoen euro aan EU-subsidie binnenharken • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

Premier Mark Rutte (VVD) kondigde vorig jaar zomer aan dat Shell de waterstoffabriek Holland Hydrogen I gaat bouwen op de Maasvlakte. Hij was daarmee zeer in zijn nopjes en gebruikte bij die aankondiging zelfs een citaat van Nelson Mandela: "Het lijkt altijd onmogelijk, tot het is verwezenlijkt." Dat was al saillant omdat Shell immers een economische steunpilaar was van het apartheidsregiem waar Mandela tegen streed. Maar nu blijkt dat de onfrisheid nog een stap verder gaat.

Follow The Money heeft boven water gehaald dat Rutte zich vervolgens ingespannen heeft om het bedrijf in aanmerking te laten komen voor 150 miljoen subsidie van de EU terwijl het daar door eigen stommiteit eigenlijk geen recht meer op had.

De kosten voor de bouw van de grootste waterstoffabriek van Europa door de fossiele energiereus zijn vooralsnog beraamd op 684 miljoen euro. Een schijntje voor Shell dat vorig jaar meer dan 38,5 miljard euro winst boekte. Maar de oliegigant is natuurlijk niet van plan de bouw van hun nieuwe moneymaker helemaal zelf te betalen. De overheid moet bijna een kwart bijdragen. Dat klinkt absurd maar is geen probleem met een premier die multinationals graag van gratis geld voorziet. Alleen ging er iets mis in de opzet.

Shell liet Rutte de bouw op 6 juli 2022 aankondigen, terwijl er nog helemaal geen subsidieaanvraag was ingediend. Door deze haast dreigde het project helemaal niet in aanmerking te komen voor de waterstofsubsidie. Voor een subsidieaanvraag moet een bedrijf kunnen hardmaken dat het project zonder staatssteun niet kan plaatsvinden en dat is niet aannemelijk wanneer het al aangekondigd is. Met hulp van Rutte via ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken werd gekeken naar meerdere geitenpaadjes, om de subsidie tóch in Brussel te kunnen aanmelden. Het oliebedrijf dreigde het project te zullen moeten intrekken als het de subsidie niet ontvangt.

De ambtenaren maakten op aanwijzen van Shell de Europese Commissie wijs dat het oliebedrijf premier Rutte weliswaar de bouw liet aankondigen maar dat er eigenlijk nog helemaal geen definitief besluit was gevallen. Brussel ging akkoord met die redenatie en stopt het bedrijf, dat miljardenwinst maakt dankzij de energiecrisis en bijbehorende -subsidies, nu nog eens 150 miljoen extra belastinggeld toe. Het lijkt onmogelijk, totdat Rutte het doet.