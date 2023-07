9 jul. 2023 - 12:23

Alweer die gek? Ik moest even terugdenken aan Willem Holleeder: korte tijd 'knuffelcrimineel' en all over the place. Niet veel later kwam naar buiten dat hij niet alleen een crimineel was, maar ook een rauwe, onvervalste en levensgevaarlijke psychopaat. Laat de geschiedenis zich maar snel herhalen zodat het strafproces kan beginnen: voor de toeslagenouders en voor alle andere slachtoffers. Voor Nederland.