Rutte heeft weer een stem binnen voor het NAVO-leiderschap maar mist nog cruciale steun

Met de steun van Litouwen, heeft Rutte inmiddels 28 van de 32 lidstaten achter zich. Dat is niet genoeg, om benoemd te worden moeten de lidstaten het unaniem eens zijn. Rutte kan rekenen op steun van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar Hongarije - waar premier Orbán een persoonlijke vete met Rutte heeft - is pertinent tegen. Ook Roemenië wil Rutte niet als NAVO-baas en heeft zijn eigen president Klaus Iohannis naar voren geschoven.

Ook Estland vindt inmiddels dat Rutte de functie moet krijgen. Premier Kaja Kallas liet dat op het sociale platform X weten. Eerder plaatste ze nog kanttekeningen bij de kandidatuur van Rutte. Ze wees er onder meer op dat Nederland de NAVO-norm voor defensie-uitgaven niet heeft gehaald. Ook zou een land uit Oost-Europa eens aan de beurt zijn om de topman te leveren, vond ze. Even was er sprake van dat Kallas zelf beschikbaar was voor de functie, maar uiteindelijk heeft ze zich nooit officieel kandidaat gesteld.

Het is de bedoeling dat de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg in oktober van dit jaar aftreedt. De Amerikanen hebben zich al onomwonden uitgesproken voor de benoeming van Mark Rutte, meestal is het ook de Amerikaanse stem die doorslaggevend is. Dinsdag zei de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Julianne Smith te hopen dat de overige lidstaten zich ook achter Rutte scharen zodat de opvolging uiterlijk in juli geregeld kan worden.