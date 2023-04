‘Rutte heeft meer energie dan ooit: niet zo gek als je jarenlang niets doet’

3 apr. 2023 - 13:36

Regeren is vooruitschuiven was een slogan die ik al in de vorige eeuw hoorde bezigen. Ik dacht dat Wim Kan de grap had verzonnen maar ben daar niet zeker van. In ieder geval is dat zeker een kenmerk van regering en parlement van de laatste twintig jaar zo schat ik in. Het is daarom wat goedkoop,kinderachtig en sneu als Deckwitz meent alleen Rutte hierom te moeten bashen. Ik had nooit de indruk dat Rutte luiheid verweten moet worden.