Rutte geeft het eindelijk toe: hij wil topman van de NAVO worden

Hij heeft het altijd publiekelijk ontkend maar geeft het nu openlijk toe. Mark Rutte wil toch secretaris-generaal bij de NAVO worden. Die functie wordt nu nog vervuld door de Noorse ex-premier Jens Stoltenberg maar die heeft al vaak kenbaar gemaakt dat hij wil stoppen. Deze zomer stemde hij met tegenzin in met een verlenging van zijn benoeming.

Rutte is nu bereid de hoogste functie binnen de sterkste militaire organisatie ter wereld over te nemen. Hij verklaarde dat in het programma Spuigasten bij de lokale omroep Den Haag FM.

De functie van hoogste baas bij de NAVO noemt hij ’heel interessant’ en daarin zou hij ook ’nog wat kunnen bijdragen’. Hoewel Rutte meteen aangeeft dat het ook goed zou zijn als een vrouw die functie vervult en er ’zelf niet voor gaat lobbyen’ zegt hij wel beschikbaar te zijn. „Als het mijn kant op rolt: misschien ja”, aldus Rutte. Hij wil in elk geval ’geen commissaris’ bij een bedrijf worden of ’speeches gaan geven over mijn tijd als premier’. „Dat vind ik allemaal heel treurig”, zegt Rutte. Ook een functie in Brussel ziet hij vooralsnog niet zitten.

Na de Europese verkiezingen van mei volgend jaar komt, afhankelijk van de uitslag, wellicht ook de functie van president van de Europese Commissie vrij, een positie die nu nog vervuld wordt door de Duitse christen-democraat Ursula von der Leyen en die niet onomstreden is.

Dat Rutte eigenlijk mikt op die laatste positie is ook goed mogelijk omdat hij dat nu ontkent. Vorig jaar verklaarde hij nog bij Spuigasten totaal niet geïnteresseerd te zijn in een internationale functie. Hij beweerde toen te zullen kiezen voor een baan in het onderwijs: "Ik moet dan wel een opleiding volgen, want ik heb er geen aantekening voor." Ook voor een zij-instromer gaat er een heel traject aan vooraf. "Je moet een hele opleiding volgen bij het Iclon, ik heb het al helemaal uitgezocht."

Zijn opvolger Dilan Yesligöz lijkt zich meer te willen distantiëren van de man die het land na een regeerperiode van 13 jaar in een vrijwel onwerkbaar politieke staat achterlaat. In een interview met het AD zegt ze:

Wat Yesilgöz betreft had het VVD-leiderschap van Rutte na de coronaperiode kunnen eindigen. Na zo’n crisis ‘is het tijd voor een nieuw hoofdstuk’, zegt ze. Tegelijk heeft ze hem daar destijds niet op gewezen. ,,Ik heb dat niet gedaan. En hij heeft de verkiezingen daarna gewonnen, dus het is ook niet zwart-wit. Kiezers hebben hem de vorige verkiezingen ook beloond voor hoe goed hij, de sterke leider, ons door corona heeft geloodst.” Toch was het voor haar eigen partij gezonder geweest om bij de vorige verkiezingen een andere leider te kiezen, stelt ze. ,,Een frisse start. Nu zijn we alsnog weer aan een VVD aan het bouwen met duidelijke standpunten en de beste liberale oplossingen voor problemen van mensen in dit land. Dat hadden we achteraf beter eerder kunnen doen: na corona de bladzijde omslaan.”