Rutte: Er is geen draagvlak voor zoveel asielzoekers Actueel • 16-05-2014 • leestijd 4 minuten • 273 keer bekeken • bewaren

'Plotselinge asielinstroom is maatschappelijk ontwrichtend' ... Premier waarschuwt mensenhandelaren en asielzoekers: je mag hier niet zomaar blijven ... Rutte ergert zich aan EU-landen die asielzoekers door laten reizen

Premier Rutte reageert in zijn wekelijkse persconferentie vrijdag op de plotselinge toenemende asielinstroom van met name uit Eritrea afkomstige vluchtelingen. Zo noemt hij de asielinstroom onder meer ‘maatschappelijk ontwrichtend’.

Kwamen er voorheen zo’n duizend Eritreeërs per jaar naar Nederland, nu zouden dat er duizend per week zijn, aldus staatssecretaris Fred Teeven woensdag in het televisieprogramma Eén op Eén.

Volgens de premier zijn mensen die echt in de problemen zitten welkom in Nederland. Maar, niet als ze met te veel komen. Hoeveel te veel is, is niet duidelijk. Rutte zei tijdens zijn persconferentie:

Onze hele samenleving is gebaat bij maatschappelijk draagvlak. Als mensen echt in de problemen zitten dan dragen we een steentje bij, maar deze aantallen zijn niet te dragen.”

Vluchtelingen uit Eritrea worden overigens vaak toegelaten in Nederland. Zo’n 80 procent van de asielverzoeken wordt ingewilligd, omdat de vluchtelingen in Eritrea – dat ook wel bekend staat als het Noord-Korea van Afrika – hun leven niet veilig zijn. Eritreeërs kennen vrijwel geen vrijheid. Op Joop zetten we eerder al uiteen dat Eritreeërs voor de kleinste dingen zoals een etentje met vrienden, vergunningen nodig hebben. Overtreding van de extreem strenge regels betekent vaak lange gevangenisstraffen, dwangarbeid of marteling.

Eén van die overtredingen is ook het vluchten naar een ander land. Wie wordt betrapt en uitgeleverd aan de regering, is zijn leven niet zeker.

Premier Rutte benadrukt in zijn persconferentie dat de asielzoekers er niet van uit moeten gaan dat Nederland een open huis is. “Als u dacht aan Nederland vanwege de snelle asielprocedure, zeg ik: zo werkt het niet. Nederland is geen open huis. We zullen het lek boven krijgen”, zei hij.

Italië Inmiddels is de grenstoezicht aangescherpt om de instroom te kunnen beperken. Vermoedelijk komen de Eritreeërs via Italië Europa binnen. De kwestie zal daarom op Europees niveau besproken moeten worden. Volgens Europese afspraken moeten asielzoekers in het eerste Europese land van aankomst asiel aanvragen. Door de asielzoekers door te laten reizen naar andere landen, zou Italië de Europese regels schenden. Italië vindt op haar beurt dat Europa te weinig doet om het land te helpen de toestroom te verwerken. Vanwege de ligging van onder meer het eilandje Lampedusa nabij Afrika, heeft Italië te maken met een grote instroom. Dat de asielzoekers nu via land Nederland binnen lijken te komen irriteert de premier het meest. Wie via Italië binnenkomt, moet daar blijven. Het kabinet voelt niets voor één Europees quotum waarbij bepaald wordt hoeveel asielzoekers ieder land moet opnemen, om ervoor te zorgen dat de ‘last’ wordt verspreid.

Vooralsnog lijkt de asielprocedure van de Eritreeërs een bureaucratisch spel te zullen worden. De asielzoekers hoeven niet te verwachten dat er een beslissing komt in een korte procedures. De premier liet op de vraag waarom de asielzoekers niet snel een beslissing krijgen, weten:

“Het lastige is natuurlijk, als je te maken hebt met Eritrea bijvoorbeeld, dat daar een verschrikkelijk regime zit. Dat mensen hele grote risico’s lopen. Dat mensen mogelijk voldoen aan de asielnorm is niet uit te sluiten. Tegelijkertijd wil je ook precies weten of mensen zich terecht in Nederland hebben gemeld. Daar is grote twijfel over.”

Framing In het radioprogramma Radio EenVandaag betoogt politiek commentator Kees Boonman dat het allemaal één groot politiek spel van Teeven is. Website Sargasso citeert Boonman

Dit is een voorbeeld van politieke framing. Op een gegeven moment is er een discussie over het Kinderpardon. Eigenlijk vindt niemand het juist dat je kinderen die hier al heel wonen, en eigenlijk niet de juiste papieren hebben, toch terugstuurt naar een vreselijk land waar ze vandaan komen. (…)

En Teeven kreeg daar eigenlijk een beetje de wind van voren, vooral van de Partij van de Arbeid. In het Kabinet is daar afgelopen vrijdag een ontzettende heisa over ontstaan. De Partij van de Arbeid ligt sowieso een beetje op z’n rug en is heel gevoelig, zo voor de verkiezingen, voor nare onderwerpen. (…)

Nou, wat is er nou plots gebeurd? Is er een enorme migratiestroom uit Noord-Afrika, binnenkomend bij Italië, en die mensen reizen door naar Nederland, en er schijnen zo’n duizend asielzoekers per week hier het land binnen te komen.

Termen als ‘problemen’, ‘migratiestromen’, ‘alarmerend’: dat zijn begrippen die door de staatssecretaris ineens in een interview met Sven Kockelmann in het programma Een op Een heel duidelijk naar voren werden gebracht. Iedereen is zich doodgeschrokken. Het onderwerp ‘Kinderpardon’ – gevoelig onderwerp – is totaal verdwenen, en iedereen kijkt naar Teeven: ‘Doe iets! Doe iets want het loopt helemaal uit de hand!’

Nou, dat heet framing. Alle journalisten praten het na.