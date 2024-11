Rutte en Zelensky feliciteren Trump, Oekraïners bezorgd over toekomst

Ook de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky feliciteert Trump via X met zijn “indrukwekkende verkiezingsoverwinning”. “Ik herinner me onze geweldige ontmoeting in september, toen we uitgebreid spraken over de strategische samenwerking tussen Oekraïne en de Verenigde Staten, het overwinningsplan en manieren om een einde te maken aan de Russische agressie tegen Oekraïne.”