Rutte en Remkes negeren de hoofdrolspelers van de stikstofcrisis: de dieren

18 aug. 2022 - 13:50

Dat weet ik niet, ik weet natuurlijk niet hoe u er uit ziet en of u gelukkig bent, ik weet wel dat diereneters veel dikker zijn, vaker morbide obesitas hebben, meer groei en stress hormonen naar binnen werken, bepaalde ziektes eerder ontwikkelen , en er zich niet van bewust zijn of willen zijn wat ze eigenlijk eten, een mens heeft ook helemaal geen vlees meer nodig, dat was in de pre historie wellicht zo, maar die tijden zijn voorbij, alternatieve genoeg, ook in restaurants die steeds meer vegetarisch en veganistisch op de menukaart hebben staan, Wellicht een idee om vleeseters hun eigen koe, kip of varken te laten slachten, dan is iedereen in één klap vleesloos, maar zolang we het niet zien of weten hoe de slacht in de slachthuizen er aan toe gaat maakt het allemaal niet uit blijkbaar, terwijl zich daar krijsende dieren in doodsnood verkeren, hoe walgelijk kan een moderne maatschappij zijn, om daar geen deel van uit te maken, maakt inderdaad gelukkig en gezond, dat is mooi meegenomen.