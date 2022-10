Rutte en Qatar: net een junk en zijn dealer

Het is de totale vernedering.

Het is meer dan een kwart eeuw geleden dat burgemeester Peper van Rotterdam Perron 0 sloot. Zo heette een gedoogzone tussen het Centraal Station en het Groothandelsgebouw waar zich dag en nacht honderden junks verzamelden. Op die manier kregen gebruikers van het openbaar vervoer dagelijks zicht op het drugsprobleem van de Maasstad. Eigenlijk was perron 0 één grote markt. Alles had waarde, tot en met het schraapsel uit heroïnepijpjes. Dealers werden met grote eerbied behandeld. Zij waren de koningen van Perron 0.