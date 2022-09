Rutte draait weer: kabinet wil mensen met torenhoge energierekening toch helpen

Betrokkenen verklaren tegenover de NOS dat het kabinet de plannen vrijdag zal presenteren. Er was de afgelopen weken forse kritiek op het kabinet. Veel andere Europese landen presenteerden eerder al plannen om burgers te helpen die in problemen komen door de gestegen energieprijzen. Premier Rutte verklaarde eerder dat het niet mogelijk was om dit jaar nog koopkrachtmaatregelen te nemen.