Rutte: De langstzittende leider van Nederland ooit die nog nooit heeft geleid

VVD-leider Mark Rutte is de langstzittende premier die Nederland ooit gehad heeft. Dit ondanks een reeks aan schandalen en crises die aan zijn inmiddels vier kabinetten kleven. Dat Rutte ondanks dit alles zijn positie weet te behouden, is omdat niets aan hem lijkt te blijven kleven. Peter Pannekoek weet wel waarom. In Dit was het nieuws legt hij uit wat de bijzonder succesvolle tactiek van Rutte is: vooral nooit zelf het gezicht van slecht nieuws worden.