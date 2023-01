Rutte blij met complotwappies Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 217 keer bekeken • bewaren

Twintig procent van de Nederlandse bevolking gelooft in complotten. Premier Mark Rutte is verheugd over dit hoge percentage: “Bijna een kwart van de Nederlanders heeft dus een groot vertrouwen in de daadkracht en effectiviteit van de Deep State”.

Het World Economic Forum (WEF) heeft volgende week zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Het thema dit jaar luidt ‘Samenwerking in een gefragmenteerde wereld’. Rutte noemt het een enorme opsteker dat zoveel Nederlanders er vertrouwen in hebben dat het WEF die samenwerking ook daadwerkelijk tot stand gaat brengen.

“Linkse types doen het WEF vaak af als een vrijblijvend babbelfeest waar de invloedrijken der aarde onder het genot van champagne en kaviaar goede bedoelingen spuien zonder daadwerkelijk iets te willen bereiken”, aldus de premier. “Dus dan is het fijn wanneer veel Nederlanders zeggen: onzin, het WEF is wel degelijk een relevant forum, dat de koers van de wereld bepaalt. Dit soort onderzoeken maakt dat ik met frisse moed naar Davos afreis.”

Tribunalen

Ondertussen groeit in kringen van complotwappies de roep om tribunalen die de misdaden van de WEF-elite zouden moeten berechten. Europarlementariërs Marcel de Graaff (FvD) en Rob Roos (JA21), die de oprichting van de tribunalen coördineren: “In tegenstelling tot het WEF zijn wij wél transparant. Al onze bijeenkomsten en stukken zijn openbaar, journalisten zijn voortdurend welkom. Er is een tijdsplanning. De namen van de rechters zijn bekend. Daar doen wij niet geheimzinnig over. HET VOLK!! HEEFT HET RECHT!! OM ALLES TE WETEN!!!!”

Geconfronteerd met de dreiging van tribunalen heeft Rutte moeite zijn lachen in te houden: “Als je er werkelijk van overtuigd bent dat een selecte elite alles bepaalt wat er in de wereld gebeurt en dat ook nog geheim weet te houden, dan besef je toch ook dat je tribunaaltjes volstrekt lachwekkend zijn? Als we daar wakker van hadden gelegen, hadden we die lui al lang opgepakt en gevaccineerd.”

De uitlatingen van Rutte leidden tot grote beroering in besloten wapchatgroepen. Volgens sommigen zouden De Graaf en Roos in werkelijkheid instrumenten van het WEF zijn die de burgers in de luren proberen te leggen met schijnverhalen over tribunalen. Eerst zouden vierscharen moeten oordelen of er geen satanische pedohagedissen zijn doorgedrongen tot de tribunalen, voordat deze de Deep State aanpakken.