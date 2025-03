Rutgers sleept ultraconservatieve Civitas Christiana voor de rechter vanwege leugens over Lentekriebels

De Week van Lentekriebels is een week waarin scholen aandacht besteden aan seks, relaties en weerbaarheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het aangeven van grenzen – hetgeen vermoedelijk direct verklaart waarom de fundamentalistische katholieken van Civitas Christiana tegen de voorlichtingsweek zijn.

In de aanloop naar de Week van de Lentekriebels verspreidt Civitas Christiana de afgelopen jaren steevast desinformatie. Zo beweert de stichting ten onrechte dat kinderen masturbatielessen krijgen en zeer expliciete naaktbeelden te zien krijgen. Rutgers wil de stichting nu via de rechter aanspreken op deze aperte leugens.

“De leugens van Civitas zijn gevaarlijk en moeten stoppen”, stelt Luc Lauwers, adjunct-directeur van Rutgers, in een verklaring. “Ouders en leerkrachten proberen kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Met leugens, laster en desinformatie staat deze extreem-conservatieve stichting de veilige, gezonde en gelukkige ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg. Iedereen heeft eigen perspectieven en normen en waarden, dat is een groot goed in een vrije democratie. Maar bij leugens en laster trekken we een grens.”