Rutger Bregman: 'Was WEF maar een complot, de werkelijkheid is veel erger' Nieuws • Vandaag

© cc-foto: WEF

In het Zwitserse Davos nadert het World Economic Forum, een jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst van onder meer de rijken en machtigen op aarde, zijn einde. De drieduizend deelnemers uit 130 landen worden in extremistische kringen graag neergezet als een complot. Rutger Bregman baarde vier jaar geleden wereldwijd opzien met zijn oproep op het WEF om de ultrarijken (meer) belasting moeten gaan betalen, een geluid dat nu over de hele planeet klinkt. Bij 'De Wereld Vandaag' van de VRT reageert hij op de complotverhalen over het WEF. Volgens de populaire besteller-auteur van onder meer 'De Meeste Mensen Deugen' is het bestempelen van WEF tot een complot een vorm van denkluiheid.

“Dat zijn zulke domme verhalen. De mensen die denken dat de wereld daar wordt geregeerd wordt door een elite. Ik kan u garanderen, onze elite is echt niet slim genoeg om alle touwtjes zo in handen te houden. Nee, de werkelijkheid is nog veel verontrustender. Je gaat ernaartoe en je komt er best hartelijke mensen tegen die oprecht geloven dat ze veel goede dingen doen voor de wereld, die het probleem niet zien van hun belastingontduiking en hun corrupte businessmodellen. Wás het maar een complot, want dat kan je gewoon oprollen. Dit gaat veel dieper."

Bregman heeft veel kritiek op het WEF:

“Het blijft een gênante aangelegenheid, een soort van safe space voor miljardairs. De rijken der aarde komen daar aan in een privéjet. Greenpeace berekende dat dat goed is voor een totale uitstoot van 300.000 wagens. En dan wordt hun brandstof nog niet eens belast.”

Dat wil volgens hem niet zeggen dat de bijeenkomst alleen maar slecht is. Internationale organisaties als Oxfam weten de bijeenkomst aan te grijpen om te pleiten voor het terugdringen van de exorbitante rijkdom. Dat is een kwestie van lange adem maar er wordt wel succes mee geboekt. Als voorbeeld noemt hij de stap van de EU om een begin te maken met het belasten van multinationals. In de gemakkelijke kritiek worden belastingmaatregelen altijd als zinloos weggezet omdat bedrijven dan eenvoudigweg naar andere landen vertrekken maar volgens Bregman wijst de werkelijkheid juist anders uit. “Hoe meer landen het doen, hoe moeilijker het wordt om niet mee te doen.”

Bregman keert zich tegen het idee dat het geven van een mening voldoende is om de wereld te veranderen. "Als je echt het verschil wil maken dan moet je misschien wat meer doen dan af en toe wat roepen op Twitter."