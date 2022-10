Rutger Bregman over veganisme en immorele tijdverspilling

Rutger Bregman is een van de grootste denkers en richtinggevers in het vaderland en zelfs daarbuiten. Hij publiceerde de onverbiddelijke bestseller Veel mensen deugen en richt zich nu op een nieuw universeel probleem: tijdverspilling. Bregman constateert dat tijd het kostbaarste is omdat die niet valt bij te produceren of kopen. Daarom stoort het hem dat jonge mensen zoveel tijd verspillen aan nutteloze zaken.

Bregman treedt vaak op in talkshows in binnen- en buitenland maar ook daar blijkt tijd steeds een probleem. Onder tijdsdruk worden onderwerpen al snel getrivialiseerd. De diepte is immers onbereikbaar voor mensen die snel even iets willen doen. Gelukkig is er Roel Maalderink van Plakshot. Hij wist de druk bezette Bregman te strikken voor een zogeheten carpool-interview waarbij onder het rijden in alle rust gesproken kan worden over onderwerpen en gevoelens. Want zoals een bekend gezegde luidt: wie auto rijdt, heeft altijd tijd.