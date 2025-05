Rutger Bregman: de meeste mensen met privileges hebben een koude douche nodig

De bekende Nederlandse historicus Rutger Bregman zat bij The Daily Show om te vertellen over zijn nieuwe boek, Moral Ambition, en de bijbehorende School of Moral Ambition. Terwijl zijn vorige boek, De Meeste Mensen Deugen, een warme omhelzing was die ons leerde dat het niet zo slecht gesteld is met de mensheid, is zijn nieuwe bestseller bedoeld als een koude douche. Bregman spoort mensen met privileges (een goede opleiding, veel geld) aan om niet voor de makkelijke oplossing te kiezen. Neem na je studie bij Harvard geen goedbetaalde baan bij Big Tech, een consultancyfirma of een financiële instelling, maar doe iets zinvols met je leven. Wees ambitieus en los de klimaatcrisis op en laat Big Tobacco failliet gaan! Tussen neus en lippen door probeert Bregman Jon Stewart ook nog even uit te leggen wie Robin Hood was.