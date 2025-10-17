De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

'Rust in de portemonnee' van Yesllgöz gaat alleen op voor wie er al genoeg geld in heeft zitten Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Geen hogere lasten, wél hogere uitgaven: wie voelt dat? Niet de rijke belegger, niet de succesvolle ondernemer. Maar wel de verpleegkundige, de docent en de alleenstaande ouder. Voor hen betekent die 'rust' bezuinigingen op zorg, onderwijs en sociale voorzieningen.

De VVD zegt: geen hogere belastingen, begroting op orde, en Nederland moet voldoen aan de nieuwe NAVO-norm van 3,5% van het bbp. Dat betekent miljarden extra voor defensie, structureel.

In de enige realistische stabiele coalitie volgens recente peilingen, van CDA, GroenLinks-PvdA, D66 en VVD, dreigt verlamming. Links wil investeren in mensen en klimaat, D66 in onderwijs en innovatie. De VVD komt met de rekenmachine: kan dat niet wat zuiniger? Het resultaat: plannen stranden, ambitie stokt, en investeringen schuiven door.

Voor iedereen die afhankelijk is van publieke voorzieningen is het onzekerheid, vertraging en minder steun. Stilstand met een glimlach. De wereld staat niet stil. Klimaat, woningnood, internationale spanningen: dit is geen tijd voor begrotingsstilte.

Een regering die durft te investeren in mensen en duurzaamheid biedt daarentegen wél echte zekerheid.