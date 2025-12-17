Rust in de portemonnee? Armoede neemt weer toe Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 164 keer bekeken Bewaren

Het aantal Nederlanders in armoede is in 2024 gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er leefden vorig jaar 551.000 Nederlanders in armoede. Dat komt neer op 3,1 procent van de bevolking. In 2023 was het percentage nog 2,7 procent. Daarbovenop zijn er ook nog 1,1 miljoen bijna-armen. Dat zijn mensen met een inkomen net boven de armoedegrens.

Ouderen lopen de minste kans om arm te zijn, blijkt uit de cijfers. Van de Nederlanders in armoede had 48 procent vorig jaar inkomen uit werk, meldt de NOS. 29 Procent had een bijstandsuitkering. Ook kinderen lijden nog regelmatig onder armoede. Het CBS schrijft:

“Van alle kinderen tot 18 jaar wonen 245 duizend (7,5 procent) in een bijna-arm gezin en 93 duizend (2,8 procent) in een arm gezin. Dit betekent dat in een schoolklas van 30 kinderen er gemiddeld 3 met armoede of bijna-armoede te maken hebben.”