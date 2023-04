Rust elektrische fietsen met een continu geluidssignaal uit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 104 keer bekeken • bewaren

Je hoort die dingen niet aankomen. Ze zijn muisstil. De berijders zijn over het algemeen vergeten dat zij over een fietsbel beschikken.

"We worden met zijn allen ouder" krijgt het publiek al twee decennia te horen. Voor senioren die op een elektrische fiets stappen, hoeft dat niet per se meer te gelden. Zij brengen hun levensverwachting terug want ze zorgen met elkaar voor een significante stijging van het aantal verkeersdoden. Daarover staan dezer dagen alarmerende berichten in de media.

De oorzaak schijnt te zijn dat het motortje in zo'n rijwiel bij menige ouwe knar de Jacques Anquetil wakker maakt want die zit bij bejaarden vast in het geheugen. Als kind zagen zij hem winnen op de zwart-wit-tv van hun ouders. En nu is die herinnering hun dood.

Hierdoor blijft een tweede gevaar van elektrische fietsen op de achtergrond. Je hoort die dingen niet aankomen. Ze zijn muisstil. De berijders zijn over het algemeen vergeten dat zij over een fietsbel beschikken. Of zij moeten alle aandacht op het stuur houden om te voorkomen dat ze het kanaal in razen. Dan merken zij de voetganger niet op. Veertig jaar geleden is het mij overkomen dat een of andere wielrenner – ook zo'n stil gevaar overigens – met zijn voorwiel in mijn bilnaad reed. Dat gevaar moet ik nu dagelijks afwenden. Zeg niet: loop dan ook op de stoep. Vaak is er geen stoep en menig pad moet door fietsers en wandelaars worden gedeeld.

Er zou al heel wat gewonnen zijn als elektrische fietsen continu een geluidssignaal afgaven. Dan kun je ze horen als ze je van achteren dreigen aan te rijden. Nu overkomt het mij zeker wekelijks dat een leeftijdgenoot mij rakelings passeert. Dat loopt een keer verkeerd af. En ik wil er niet aan meewerken door een ontijdige dood de pensioenen meer betaalbaar te maken en de pensioengerechtigde leeftijd weer terug te brengen.

