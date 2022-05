Russische VN-topdiplomaat stapt op: 'Nog nooit zo geschaamd voor mijn land' Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

De Russische afgevaardigde voor de Verenigde Naties in Genève Boris Bondarev, heeft zijn functie neergelegd uit schaamte voor zijn land. Dat schrijft hij in een afscheidsbrief. De oorlog in Oekraïne is volgens Bondarev “niet alleen een misdaad tegen het Oekraïense volk, maar misschien ook wel de ernstigste misdaad tegen het Russische volk”.

Topdiplomaat Bondarev, die een lange carrière op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken achter de rug heeft, schrijft ook: "Het spijt me te moeten toegeven dat in al die 20 jaar de leugens en onprofessionaliteit op ministerie van Buitenlandse Zaken alleen maar zijn toegenomen." Dat hij nu de handdoek in de ring gooit is omdat hij ‘niet langer kan meewerken aan deze bloedige, stompzinnige en absoluut onnodige schande’.

In de brief haalt Bondarev hard uit naar minister van Buitenlandse Zaken Lavrov:

"Minister Lavrov is een goede illustratie van de aftakeling van het systeem. In 18 jaar tijd ging hij van een professionele en goed opgeleide intellectueel, die veel van mijn collega's hoog in het vaandel droegen, naar een persoon die voortdurend tegenstrijdige verklaringen uitzendt en de wereld (dat wil zeggen ook Rusland) bedreigt met kernwapens."

Hoewel Bondarev de Russische dictator Vladimir Poetin niet bij naam noemt, is hij wel duidelijk over diens beleid: