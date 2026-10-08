Russische terreuraanslag op Oekraïense stadsbus richt bloedbad aan onder burgers Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 163 keer bekeken • Bewaren

Een terreuraanslag van het Russische invasieleger heeft in de stad Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, het leven gekost aan zeker dertig burgers. Bij de aanslag werd een stadsbus gebombardeerd. Een tweede bus werd eveneens geraakt en vloog in brand. Naast de doden vielen er ook minstens achttien gewonden. Het is een van de dodelijkste gerichte Russische aanvallen op Oekraïense burgers dit jaar.

Op sociale media circuleren beelden van aanslagplek, vrijgegeven door de politie. Op de straat liggen rondom de restanten van de bus meerdere lichamen, sommigen van wie ledematen zijn afgerukt. Een nabijgelegen tandartskliniek werd wonderwel niet geraakt.

Een dag eerder namen de slagers van het Kremlin ook al een burgerdoel onder vuur, in de noordelijke stad Tsjernihiv. Daar werd een appartementencomplex gebombardeerd met 22 doden als gevolg, waaronder vijf kinderen waarvan de oudste acht jaar was en de jongste een jaar oud.

Kramatorsk is een van de grootste steden aan het front in de oorlog tegen Rusland die nog volledig in handen is van het Oekraïense leger. Rusland probeert de stad en de omliggende regio al zeker tien jaar met geweld in handen te krijgen.

Op sociale media riep de Oekraïense presidet Zelensky westerse bondgenoten op om "concrete stappen" te zetten om de uitgeputte Oekraïense luchtverdediging te versterken. De afgelopen weken is sprake van een opgevoerde Russische aanvalsgolf die dag en nacht aanhoudt en waarbij gebruik wordt gemaakt van ballistische raketten en drones met straalaandrijving.