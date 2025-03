Russische talkshows laaiend enthousiast over Trump en zijn geïnspireerd om Europa verder binnen te vallen

Het zal niet verbazen, maar de Russen zijn laaiend enthousiast over Donald Trump. Niet zo gek, want de Amerikaanse president voert ook zo'n beetje de agenda van het Kremlin uit. In Rusland vinden ze Trumps wens om het Panamakanaal te annexeren ook een prachtig plan. Want, zo zeggen de Russen, het zijn immers de Amerikanen die het grotendeels aangelegd hebben. En trouwens, gaat datzelfde niet ook op voor de Sovjet-bouwwerken in de Baltische Staten? Volgens de talkshows is het dan ook een meer dan goed idee als Rusland Trumps voorbeeld volgt en die "eigendommen" terugneemt. Inclusief het land eromheen natuurlijk. En de plannen om Groenland zelf te laten "beslissen" om bij Amerika te horen, is dat niet wat Rusland ook graag wil in de Donbas en andere illegaal geannexeerde gebieden in Oekraïne?