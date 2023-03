Russische strijdkrachten schieten weer woongebouw vol burgers in puin

In Oekraïne werd woensdag het begin van de lente 'gevierd'. De democratische regering verklaart dat het land er in geslaagd is de maandenlange winter te overleven. Die werd alom als cruciaal beschouwd. In het najaar nog werd door experts geconstateerd dat Poetin er op mikte dat de winter de Oekraïense weerstand zou breken. Ook dat blijkt weer een misrekening van de Russische leider. RTL Nieuws schreef op 1 november :

President Zelenskyy prijst de moed en volharding van de bevolking die zwaar te lijden had, onder meer door de aanhoudende aanvallen op de energievoorziening. Miljoenen mensen kwamen daardoor periodes in de kou en het duister te zitten. "We hebben deze winter doorstaan. Het was een heel moeilijke periode en iedere Oekraïner heeft dat ervaren maar we zijn er in geslaagd om Oekraïne van elektriciteit en verwarming te blijven voorzien." De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken merkt op dat het Poetin ook niet gelukt is de rest van Europa in de kou te zetten. "Ons advies aan Rusland: stik in je gas en stik in je raketten."