Russische staatstelevisie bespreekt bom op Nederland

25 jun. 2022 - 11:16

Natuurlijk benoem je Nederland, want hier is nogal een contingent aan mensen die niet alleen dat ding op de kop wil (want dat wil niemand) maar zich terug in het hok laat duwen door dreigementen. Mensen die zich niet realiseren dat toegeven op ongerechtvaardigde eisen onvermijdelijk een glijdende schaal tot gevolg heeft waarop het punt van teweerstellen toch zal komen maar dan vanuit een (nog) ongunstigere positie. Er is maar één goede reactie mogelijk als je vind dat de russen de agressor zijn en dat is als gevolg van dit soort taal de steun aan de Oekraïne op te voeren. Wellicht zelfs partij aan de handelingen. Want de-facto functioneren ze sowieso al als eerste verdedigingslijn in dat wat onze eigen oorlog is. Ook al willen we het niet weten. Maar waar de russen ons middels bovengenoemde taal wel aan herinneren.