Russische ‘spookschepen’ gesignaleerd vlak voor explosie Nord Stream

In de dagen voorafgaande aan de ontploffing van de gaspijpleiding Nord Stream zijn drie Russische schepen gesignaleerd in de buurt van de plaats waar de sabotage plaatsvond. Dat blijkt uit een documentaire van de omroepen van Denemarken, Noorwegen en Zweden: ‘Putin's shadow war’.

“De vaartuigen zouden verschillende uren, en in één geval zelfs een hele dag, in de buurt van de plaats van de explosie gevaren hebben. Bovendien zou het onderzoeksschip Sibirjakov uitgerust zijn met apparatuur om onderwateroperaties uit te voeren. Het schip heeft zelfs een mini-duikboot aan boord.”

De aanwijzingen dat Rusland bij de sabotage is betrokken, stapelen zich op. Vorige week maakte het Deense leger al bekend dat het Russische schip de SS-750 vier dagen voor de explosie in de buurt was. Ook de SS-750 beschikt over een mini-onderzeeër.