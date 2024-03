Russische schaduwvloot kan ongestoord tanken in Nederland

“NRC telde op basis van scheepsdata, eigendomsregisters en satellietbeelden nog vijf dubieuze olietankers die in het afgelopen halfjaar ankerplaats Everingen aandeden of, in één geval, de ankerplaats bij de Sloehaven, even ten oosten van Vlissingen. Het zijn allemaal schepen die pas Russische olie gingen vervoeren vanaf het moment dat het bestaande sanctieregime ingrijpend werd verscherpt. Het stukje Westerschelde voorbij Vlissingen blijkt een populair tankstation voor Ruslands ‘schaduwvloot’.”

De schepen met Russische olie zijn vaak niet verzekerd, waardoor het volstrekt onduidelijk is wie er voor de kosten opdraait als er iets misgraat. Omdat de tankers oud en kwetsbaar zijn, is de kans op een ramp groter. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig problemen geweest met de Russische schaduwschepen. De tankers slaan op nog geen twee kilometer van de kerncentrale in Borssele stookolie in.