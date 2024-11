Russische repressie beperkt Duitse journalistiek: ARD-correspondenten Moskou uitgezet

Beperkte persvrijheid in Rusland

De situatie voor buitenlandse journalisten in Rusland is de afgelopen jaren drastisch verslechterd, vooral sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022. Journalisten hebben steeds minder toegang tot visa, moeten hun verblijfsvergunningen regelmatig verlengen en worden geconfronteerd met beperkingen in hun verslaggeving. Cruciale onderwerpen zoals militaire activiteiten en de oorlog in Oekraïne zijn taboe.