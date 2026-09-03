Russische raketten veroorzaken vele burgerdoden in Oekraïne Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 64 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 120

De politicoloog en journalist Ko Colijn schrijft al heel lang, vooral via Vrij Nederland, goed en informatief over internationale betrekkingen, defensie en veiligheid. In zijn analyse van 16 augustus op Nu.nl stelt hij dat Oekraïne op dit moment twee oorlogen voert: een loopgravenoorlog op land en een rakettenoorlog in de lucht. Volgens Colijn probeert Rusland ‘met een golf raketaanvallen het initiatief in de oorlog terug te pakken.’ Oekraïne, zo betoogt Colijn, is de dupe van Trumps tekort aan Patriots, die hij in de oorlog met Iran heeft ingezet. ‘Nu gaat Oekraïne op topsnelheid met Europese landen aan een soort Patriot light werken. Die raket is misschien in 2027 klaar en gaat Freya heten.’

Dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken bewijst Rusland voortdurend. Enkele voorbeelden van recente rakettencapriolen:

• Stieven Ramdharie meldt in de Volkskrant (5/8/2026) dat Rusland in juli van dit jaar 376 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd, het grootste aantal sinds het begin van de invasie. Het bouwt ook oude, afgedankte raketten om die de Oekraïense luchtafweer kunnen omzeilen.

• Rusland heeft onlangs ook raketten getest vanaf de Koerilen, een eilandengroep waarop Japan aanspraak maakt. Dat heeft te maken met een nooit opgelost territoriaal geschil tussen die twee landen. (Vk 22/8/2026)

• Bij een bezoek van de nieuwe Britse premier Burnham aan Kyiv ter viering van de 35ste Onafhankelijkheidsdag is toestemming gegeven voor de bouw van een Frans-Britse kruisraket in Oekraïne. Verder krijgt Oekraïne de blauwdruk van een nieuwe Britse raket. (Vk 25/8/2026)

• Vandaag brengt de Volkskrant een goed verhaal waaruit blijkt dat Rusland al sinds 2023 Iran helpt om een supersnelle kruisraket te ontwikkelen die gebruikt kan worden om oorlogsschepen van de VS te vernietigen. The Financial Times is dit op het spoor gekomen. Volgens Trump heeft Iran bij een eerdere verrassingsaanval in een uur 111 raketten op het vliegdekschip Abraham Lincoln had afgevuurd. Zonder succes. (Vk 3/9/2026)

Terug naar het begin: De permanente raketaanvallen op Oekraïne zijn onderdeel van Poetins’ wanhoopsoffensief. Aangezien hij de oorlog niet kan winnen neemt hij zijn toevlucht tot bombardementen vanuit de lucht. Het wordt tijd voor het zoeken naar een beter soort oplossingen van al deze ellende.