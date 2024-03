Russische paramilitairen vallen eigen land aan vanuit Oekraïne, scholen in Koersk uit voorzorg op slot

Russische strijdgroepen die zich tegen het Kremlin hebben gekeerd, hebben vanuit Oekraïne een aanval op Russisch grondgebied uitgevoerd. Hoewel Rusland bevestigt dat er inderdaad een aanval is geweest, beweert het Kremlin dat de grens niet is doorbroken. Scholen in grensstad Koersk hebben uit voorzorg de deuren gesloten.

Het gaat volgens de BBC om de groepen Vrijheid van Rusland Legioen (VRL) en het Siberisch Bataljon (SB). Beide groepen deelden video’s op sociale media waarop te zien is hoe hun manschappen in de regio’s Belgorod en Koersk rondlopen. Volgens VRL is er in het Russische dorp Tyotkino onder meer een Russische tank vernietigd. SB liet weten dat er “hevige gevechten” plaatsvinden en deelde een video waarop te zien zou zijn hoe er met Russische militairen wordt gevochten.