Russische ouders woest om verkoop transgenderpop

17 jan. 2020 - 21:23

U en ik zijn vrij te geloven wat we willen, net als iedereen. Maar wie zal ontkennen dat het niet veel fijner is weten -en helemaal het ervaren- dat je niet het onvolmaakte mensje was wat je dacht te zijn en in deze wereld geleerd had dat je was, maar dat je in werkelijkheid iets volkomen anders bent dat zo goed is dat zelfs de meest lovende termen het geen rechtvaardigheid doen. En dat dit voor iedereen geldt. Dan hoef je nooit meer boos op jezelf en je naasten te zijn. Haat is dan uitgesloten, evenals discriminatie en conflicten, inclusief oorlogen. En wanneer je het ervaart ben je ook nooit meer boos op jezelf en je naasten. In tegendeel. Was er maar een kerk die de mensen dat vertelde. Die hebben het over een volmaakt goede God die duizenden jaren geleden uit pure naastenliefde voor de mens eens zelf mens werd. Er niet bij vertellend dat het een symbolisch verhaal is dat in werkelijkheid beschrijft Wie wij in wezen zijn. Gelukkig zijn er leraren die meer van Wie we echt zijn ervaren en anderen helpen dat ook te ervaren. Een van de meest bekende is Eckhart Tolle. Die trekt volle zalen en heeft een website waar leden een levendige discussie genieten en waar video's van Eckhart's lezingen te zien zijn, inclusief vraag en antwoord sessies. Hij maakt mensen aan het lachen met zijn humor, maar is wel serieus in zijn uitleg, en brengt de mensen tijdens zijn praten al in een iets hogere -of diepere- staat van bewustzijn, een staat die zoals hij zelf zegt niet mentaal begrepen kan worden, maar wel worden ervaren en genoten. En dat is slechts een van vele leraren die zelf al ervaren waar ze anderen mee helpen het ook te ervaren.