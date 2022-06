Russische oppositieleider Aleksej Navalny spoorloos verdwenen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is spoorloos verdwenen. Dat heeft een van zijn naaste medewerkers laten weten. Waar hij is, is onbekend. Toen Navalny’s advocaat in de gevangenis aankwam om zijn cliënt te spreken, kreeg hij simpelweg te horen dat daar geen gevangene is met die naam.

Navalny is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de Russische dictator Vladimir Poetin. Hij zit in Rusland een straf uit van negen jaar, na veroordelingen in een schijnproces wegens fraude en minachting van de rechtbank. Navalny werd in eerste maand veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf, na een mislukte poging hem te vergiftigen, maar verloor vorige maand het hoger beroep waarbij de straf werd verhoogd. Tijdens die zitting noemde Navalny Poetin een maniak die ‘een domme oorlog’ is gestart waarbij onschuldige Oekraïners en Russen worden afgeslacht.