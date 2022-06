Russische oorlog brengt Nederlandse economie tot stilstand

Over het hele jaar genomen is er sprake van een lichte groei, maar dat komt vooral doordat in het eerste kwartaal van het jaar de economie nog sterk aantrok na de coronacrisis. De gemiddelde inflatie komt voor dit jaar uit op 8,7 procent, flink hoger dan normaal. Pas volgend jaar zal die afnemen, vermoedelijk naar 3,9 procent in 2023, en 2,4 procent in 2024. Vanwege de hoge inflatie hebben huishoudens fors minder te besteden.