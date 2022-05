Russische minister Lavrov slaat antisemitische taal uit op Italiaanse tv

De politicus hield een tirade tegen het Westen maar ook tegen joden en natuurlijk tegen de Oekraïense president Zelenski. Hij noemde het leger van Oekraïne dat er in geslaagd is de Russische overmacht tegen te houden 'nazistisch'. Maar daarna schroefde hij zijn waanzin nog een tandje op. Zelenski is joods, hoe kan die nazistisch zijn? Er volgde een antisemitische verklaring: "Hitler was ook van joodse afkomst, de grootste antisemieten zijn juist de joden."