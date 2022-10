Russische mannen vluchten per boot naar Alaska om te ontkomen aan Poetins mobilisatie

Twee Russische mannen zijn met een kleine boot de Beringzee over gestoken naar Alaska . Ze kwamen aan op het eiland St. Lawrence, dat op ongeveer 60 kilometer van het Russische vasteland ligt. Ze zouden tegen de bewoners hebben gezegd op de vlucht te zijn voor de mobilisatie door Poetin en niet naar de oorlog in Oekraïne gestuurd te willen worden. De mannen zijn door de Amerikaanse kustwacht aangehouden.

Vorige maand vluchtten honderdduizenden Russen naar naburige landen om uit handen van het leger te blijven. Dit gebeurde nadat Poetin een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ aankondigde om de invasiemacht in Oekraïne aan te vullen. Al snel bleek dat met name op het platteland sprake was een vrijwel volledige mobilisatie. De meeste vluchtelingen probeerden Georgië te bereiken, meer gefortuneerden kozen voor Turkije.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat Russische vluchtelingen de Verenigde Staten op deze manier bereiken. De mannen zijn overgebracht naar de hoofdstad van de staat Alaska Anchorage waar ze worden verhoord. Het is nog niet bekend of ze in de Verenigde Staten mogen blijven.