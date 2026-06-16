Russische kunstenaar en felle Poetin-criticus Semyon Skrepetsky geliquideerd in Polen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 52 keer bekeken • Bewaren

De Russische kunstenaar en felle anti-Poetin-activist Robert Kuzovkov, beter bekend onder zijn artiestennaam Semyon Skrepetsky, is maandag doodgeschoten in de Oost-Poolse stad Biała Podlaska. The Guardian meldt dat er vijf schoten op Kuzovkov werden afgevuurrd, waarvan ten minste een zijn hoofd trof. Twee Belarussen zijn aangehouden in verband met de aanslag, maar nog niet formeel aangeklaagd.

Skrepetsky stond bekend om zijn openlijke kritiek op het Kremlin. Drie dagen voor zijn dood reisde hij nog naar Berlijn om op de Dag van Rusland - de nationale feestdag die de soevereiniteitsverklaring van Rusland in 1990 herdenkt - te protesteren met een karikatuur van Poetin en Stalin. De Poolse justitie bevestigde dat het slachtoffer "artistieke activiteiten ondernam" waarin hij kritiek uitte op de Russische autoriteiten.

Polen waarschuwt al langer dat het land een doelwit is voor Russische inlichtingen- en sabotageoperaties, mede vanwege de spilfunctie die het land vervult bij de militaire en logistieke steun aan Oekraïne. De Binnenlandse Veiligheidsdienst werkt nauw samen met politie en justitie bij het onderzoek naar de moord op Kuzovkov.