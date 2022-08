Russische journalist Marina Ovsyannikova opgepakt na ‘Poetin is een moordenaar’

De Russische journalist Marina Ovsyannikova, die in maart tijdens een live-uitzending van het avondnieuws in beeld verscheen met de tekst ‘Stop de oorlog’, is gearresteerd. Vrijdag plaatste ze nog foto’s van zichzelf met de tekst “Poetin is een moordenaar, zijn soldaten zijn fascisten”. “Hoeveel kinderen moeten er nog sterven voor jullie stoppen?”