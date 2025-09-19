Russische jets dringen opnieuw NAVO-luchtruim binnen, Italiaanse luchtmacht eropaf Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Vrijdagochtend zijn drie Russische MiG-31 gevechtsvliegtuigen het luchtruim van NAVO-lidstaat Estland binnengedrongen. De jets vlogen meer dan 12 minuten zonder toestemming door het gebied, een ongekend lange tijd in vergelijking met eerdere schendingen die hooguit enkele minuten duurden. De Russische vliegtuigen hadden hun transponders uitgeschakeld en reageerden ook niet op radio-oproepen van de Estse luchtverkeersleiding.

De MiG-31s zijn zwaarbewapende toestellen die hypersonische Kinzhal raketten kunnen afschieten. Ze waren op weg naar de Estse hoofdstad Talinn totdat ze onderschept werden door Italiaanse F-35 toestellen die meteen de lucht in werden gestuurd. Het is de derde schending door Rusland van de oostgrenzen van het NAVO-gebied deze maand. Eerder werden al drones naar Polen en Roemenië gestuurd. De Russen zouden zo de alertheid van de NAVO-strijdkrachten willen testen. NAVO-woordvoerder Allison Hart spreekt tegenover Politico van "roekeloos gedrag".

De Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna noemt de schending onacceptabel en stelt dat de politieke en economische druk op Rusland moet worden opgevoerd.